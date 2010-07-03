Названа причина пожара на территории храма Христа Спасителя

Фото: канал Москва 24

Причиной крупного пожара на территории храма Христа Спасителя стало короткое замыкание в электрооборудовании, сообщает РИА Новости.

Пожар произошел рано утром на улице Волхонка, 15 в центре столицы. Пламя охватило 12 из 16 строительных бытовок. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать пожар в 06:40. В результате ЧП никто не пострадал.