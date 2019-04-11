Пожар произошел на территории храма Христа Спасителя

Фото: телеканал Москва 24

Пожар произошел в бытовках на территории храма Христа Спасителя на улице Волхонка, 15 в центре столицы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания составляла около 80 квадратных метров.

При этом пламя охватило 12 бытовок. Пожарным удалось не допустить распространения огня и ликвидировать возгорание.

Информации о пострадавших не поступало. Другие подробности и обстоятельствах инцидента выясняются.