Электричка насмерть сбила мужчину на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном районе Солнцево электричка насмерть сбила мужчину. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на железнодорожной станции "Солнечная" Киевского направления Московской железной дороги. Мужчина попал под электричку, которая двигалась по второму пути.

От полученных травм мужчина скончался. Сотрудники экстренных служб подняли его тело с рельсов на платформу.

Аналогичный инцидент произошел 12 февраля на станции "Белоозерская" Казанского направления. Под электричку попал 69-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте.