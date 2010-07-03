На Ленинградском шоссе обрушилась часть фасада здания

На Ленинградском шоссе в Москве обрушилась часть фасада жилого дома. Об этом сообщает телеканал Москва 24 в понедельник, 11 марта.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент на месте происшествия работают экстренные службы города.

Аналогичный инцидент произошел на севере столицы в середине февраля. На Ленинградском проспекте обрушилась лепнина одного из домов. В результате происшествия пострадала десятилетняя девочка. У нее диагностировали ушиб.