Хозяйку подмосковного приюта обвинили в жестоком обращении с животными

Питомник для животных в Павловском Посаде оказался в центре скандала. Жители соседних домов утверждают, что его хозяйка Анна Ситнова, студентка третьего курса медицинского вуза, жестоко обращается с подопечными, сообщает телеканал Москва 24.
Неравнодушные граждане заметили, что одна из собак бегает рядом с приютом. При этом животное истекает кровью и, скорее всего, нуждается в уходе. Но его почему-то выпустили за порог.
Еще один пес, которого удалось увидеть через открытые ворота, со слов жителей, страдает от истощения. Одержимые идеей спасти животных волонтеры каждый день стучат в двери дома, где живут 32 собаки. Однако попасть внутрь им, в отличие от журналистов, пока не удалось.
Хозяйка приюта настаивает, что в нем соблюдены все необходимые условия. Между тем, Сеть заполнена снимками собак, которые, по утверждению зоозащитников, погибли от букета инфекций. Есть и кадры, где Анна якобы оперирует кошку в нестерильных условиях.
Сама девушка говорит, что ей лишь показывали, как правильно стерилизовать, сама она еще не умеет выполнять такие манипуляции. А собаки умирали от подброшенной им отравы. Одного из псов хозяйка приюта так и не похоронила, потому что ждет весны.
"Закрыла в простыню – все. В гробике, в коробочке, цветочки сверху. Но она лежит просто в морозильнике", – говорит Анна.
Брат девушки уверен, что активисты не дают жизни сестре из-за зависти. Недавно Анна выиграла некий конкурс, и теперь недоброжелатели якобы пытаются ее опорочить.
Соседи Ситновой разделились на два лагеря: одни обвиняют ее в живодерстве, а другие утверждают, что она помогла им, спасая животных от разных болезней.
Тем временем волонтеры написали на Анну заявление в полицию. Если в ходе проверки ее вина в смерти животных подтвердится, девушке грозит уголовная ответственность.
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