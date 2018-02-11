Потерпевший крушение Ан-148 не запрашивал аварийной посадки в Жуковском

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Пассажирский самолет Ан-148, потерпевший крушение, не запрашивал разрешения на аварийную посадку в аэропорту Жуковский, сообщает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что борт запрашивал разрешение на приземление в аэропорту Жуковский.

Самолет потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На его борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Известно, что в самолете находились трое детей.

Подробнее о происшедшем расскажет онлайн-трансляция портала Москва 24.