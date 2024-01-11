Фигурант дела о хищениях на космодроме Восточном умер после драки с сокамерником

Фото: vk.com/id139932320

Один из главных фигурантов дела о хищениях на космодроме Восточном, бывший руководитель компании "Цветлит" Сергей Волкодав умер в больнице СИЗО, пишет РБК.

По данным источника издания, его сокамерник спровоцировал мужчину на конфликт. Поэтому в результате драки Волкодав получил травму головы. Сперва его положили в медицинскую часть СИЗО № 4, а позже перевели в больницу "Матросской Тишины". Там мужчине сделали трепанацию черепа, и он впал в кому, а затем умер, подчеркнул спикер издания.

В СМИ напомнили, что Сергей и его брат Юрий, который был руководителем главного военно-строительного управления № 6, обвинялись в хищениях при строительстве космодрома. В частности, хабаровский суд в январе 2022 года приговорил Сергея и Юрия к 4,9 и 6,5 года лишения свободы соответственно, а также взыскал с них 79,46 миллиона рублей.

Следователи выяснили, что Юрий руководил строительством объектов космодрома и заключил с компанией брата Сергея договора на закупку продукции. По версии стороны обвинения, эти товары не использовались либо вовсе не входили в предмет договора.



Затем Сергей был осужден по еще одному уголовному делу, связанному с мошенничеством. Тот обжаловал решение и был освобожден, однако затем прокуратура также обжаловала решение суда. В итоге в августе 2023 года бизнесмена вновь задержали и арестовали в Москве.



Ранее Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор двум фигурантам дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный, отправив их на пять лет в колонию. Приговоры были вынесены генеральному директору "Респект-СМ" А. Г. Алексаняну и генеральному директору "Баваль" Б. Л. Мирзояну.

Всего в рамках расследования ситуации при строительстве Восточного было возбуждено более 140 дел. Фигуранты дел нанесли ущерб в 10 миллиардов рублей. В одном только 2018 году осудили 27 человек.

Станцию "Луна-25" доставили на космодром Восточный