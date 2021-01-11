Очевидцы сообщили о пожаре на Кантемировской улице

Пожар произошел в жилом доме на Кантемировской улице

В квартире многоэтажного дома на Кантемировской улице в Москве произошел пожар, сообщили очевидцы телеканалу Москва 24.

На кадрах видно, как черный дым идет из окна на последнем этаже панельного дома. Есть ли в квартире люди и была ли проведена эвакуация не сообщается.

Ранее пожар случился в новом жилищном комплексе в Подмосковье. В Люберецком районе загорелась квартира на 7 этаже. Кадры, где огонь вырывается через лоджию, очевидцы выложили в социальных сетях.