Мужчину подозревают в тройном убийстве в Подмосковье из-за денег

11 января, 15:08
Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок
Подозреваемого в убийстве троих человек 38-летнего мужчину задержали в Егорьевском районе.
Как рассказали в СК по столичному региону, 10 января в одной из квартир шестого микрорайона были обнаружены тела 64-летнего мужчины и его 67-летней супруги со множеством колото-резаных ран. Их сына 42-х лет обнаружили мертвым по другому адресу.
По предварительной версии, задержанный убил своего знакомого, а потом пошел домой к его родителям, которые ранее продали квартиру. Он планировал забрать вырученные от сделки деньги. Мужчина ранил семейную пару и скрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в ближайшее время они планируют ходатайствовать об аресте.
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