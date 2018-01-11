Мужчину подозревают в тройном убийстве в Подмосковье из-за денег

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Подозреваемого в убийстве троих человек 38-летнего мужчину задержали в Егорьевском районе.

Как рассказали в СК по столичному региону, 10 января в одной из квартир шестого микрорайона были обнаружены тела 64-летнего мужчины и его 67-летней супруги со множеством колото-резаных ран. Их сына 42-х лет обнаружили мертвым по другому адресу.

По предварительной версии, задержанный убил своего знакомого, а потом пошел домой к его родителям, которые ранее продали квартиру. Он планировал забрать вырученные от сделки деньги. Мужчина ранил семейную пару и скрылся.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в ближайшее время они планируют ходатайствовать об аресте.