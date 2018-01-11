В дорожной аварии под Новосибирском погибли шестеро человек

Фото: ТАСС/Александр Сайганов

Шесть человек погибли в ДТП в Новосибирской области, сообщает РИА Новости.

Авария произошла утром 11 января на 111-м километре трасы Р-256 "Новосибирск–Барнаул". Там столкнулись Toyota Opa и Honda Stream. По предварительным данным, водитель Toyota Opa выехал на встречную полосу и врезался в Honda.

В результате шесть человек погибли на месте. Еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас на месте ЧП работают следователи, и.о. замначальника областного управления ГИБДД Виктор Бондарев и начальник ГИБДД по Черепановскому району Григорий Панфилов.