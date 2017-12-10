СК начал проверку после гибели женщины при пожаре в ТиНАО

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Следователи начали проверку после гибели женщины при пожаре одном из частных домов в ТиНАО, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

"10 декабря 2017 года в частном доме, расположенном в поселении Марушкинское в деревне Постниково в ТиНАО, произошло возгорание. После тушения пожара было обнаружено тело женщины, один мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – рассказала представитель столичного управления СК.

По ее словам, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности пострадавших. Пожарно-техническая экспертиза определит причину возгорания.