Сбитый беспилотник в Орловской области повредил ЛЭП

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Беспилотник, который сбили утром 10 ноября в Ливенском районе Орловской области, повредил линию электропередачи (ЛЭП). Об этом заявил губернатор региона Андрей Клычков в своих соцсетях.

По его словам, подачу электричества удалось оперативно восстановить.

Ранее сообщалось, что беспилотник нейтрализовали средства радиоэлектронной борьбы РФ. Место происшествия оцепили, правоохранители провели необходимые мероприятия.

Со слов Клычкова, пострадавших нет. Как уточнили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили беспилотник в 11:00 по московскому времени.

До этого сообщалось, что ВС РФ перехватили два украинских беспилотника у Крыма, еще один уничтожили в Тульской области. Это подтвердили в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ рассказали о ходе СВО