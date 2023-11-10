В Москве предъявили обвинение участникам мошеннической схемы с подставными кафе

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет ходатайствует об аресте шести участников преступной схемы с кафе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Установлено, что в состав преступной схемы входили девушки, которые знакомились в интернете с мужчинами и договаривались о личных встречах. Затем они предлагали пойти в заранее выбранное мошенниками кафе, там же оформляли заказ по завышенной стоимости. После этого девушки внезапно покидали заведение, а жертвам выставлялся счет за блюда и напитки на десятки тысяч рублей. Если мужчины отказывались оплачивать счет, то аферисты под видом охранников заставляли сделать это под угрозой расправы.

Участников преступной группировки задержали. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). Следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу.

Ранее сообщалось, что правоохранители пресекли деятельность группы аферисток, которые обманывали мужчин с сайтов знакомств.

Они также знакомились с мужчинами, приводили их в кафе и делали заказ на крупную сумму. Деньги, которые жертвы отдавали за заказ, мошенники делили между собой.

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