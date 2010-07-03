Россияне не пострадали при взрыве близ австрийского Линца

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Россияне не пострадали при взрыве, который прогремел 10 октября на территории аэропорта в австрийском в городе Хершинг близ Линца. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского посольства в Вене.

"Россиян среди пострадавших при взрыве недалеко от аэропорта Линца нет", – сказано в сообщении дипмиссии.

‼️Россиян среди пострадавших при взрыве недалеко от аэропорта Линца нет. Число пострадавших выросло до 9 человек, трое в тяжёлом состоянии. — RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 10 октября 2019 г.



Ранее газета Kronen Zeitung сообщила о взрыве близ австрийского Линца. Выяснилось, что ЧП произошло на станции по переработке мусора, расположенной на территории аэропорта в городе Хершинг. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали девять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Как уточнили в местной полиции, причиной взрыва не была террористическая атака.

В сентябре в Австрии девять человек пострадали из-за взрыва газа Это случилось в супермаркете города Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва в здании вспыхнул пожар, в результате чего оно обрушилось.