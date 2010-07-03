Россияне не пострадали при взрыве близ австрийского Линца

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Россияне не пострадали при взрыве, который прогремел 10 октября на территории аэропорта в австрийском в городе Хершинг близ Линца. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте российского посольства в Вене.
"Россиян среди пострадавших при взрыве недалеко от аэропорта Линца нет", – сказано в сообщении дипмиссии.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщила о взрыве близ австрийского Линца. Выяснилось, что ЧП произошло на станции по переработке мусора, расположенной на территории аэропорта в городе Хершинг. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали девять человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент не повлиял на работу аэропорта. Как уточнили в местной полиции, причиной взрыва не была террористическая атака.
В сентябре в Австрии девять человек пострадали из-за взрыва газа Это случилось в супермаркете города Санкт Йодок ам Бреннер. После взрыва в здании вспыхнул пожар, в результате чего оно обрушилось.