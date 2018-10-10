СК возбудил дело после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Якутска

Фото: канал Москва 24

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента в аэропорту Якутска, где самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.



Возбуждено уголовное дело

🎥 https://t.co/qnyDaw6fun pic.twitter.com/wJnSQw65SD — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 октября 2018 г.



ЧП произошло во вторник в 21:21. Самолет авиакомпании "Якутия" с 91 человеком на борту прилетел из Улан-Удэ.

После выката за пределы взлетно-посадочной полосы у самолета подломились основные опоры шасси. Пассажиры покидали борт по надувному трапу. Сообщалось о четырех пострадавших.

Видео с места ЧП выложили в YouTube.

Аэропорт на время закрыли, а ближайшие рейсы перенаправили на запасной аэродром в поселок Чульман Нерюнгринского района. Проверку произошедшего инициировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.