СК возбудил дело после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Якутска

10 октября 2018, 09:45
Фото: канал Москва 24
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после инцидента в аэропорту Якутска, где самолет после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Самолёт авиакомпании «Якутия» выполнявший рейс «Улан-Удэ-Якутск», после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 91 пассажир и 5 членов экипажа. 4 пассажира обратились за медицинской помощью.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 октября 2018 г.
Возбуждено уголовное дело
🎥 https://t.co/qnyDaw6fun pic.twitter.com/wJnSQw65SD
ЧП произошло во вторник в 21:21. Самолет авиакомпании "Якутия" с 91 человеком на борту прилетел из Улан-Удэ.
После выката за пределы взлетно-посадочной полосы у самолета подломились основные опоры шасси. Пассажиры покидали борт по надувному трапу. Сообщалось о четырех пострадавших.
Видео с места ЧП выложили в YouTube.
Аэропорт на время закрыли, а ближайшие рейсы перенаправили на запасной аэродром в поселок Чульман Нерюнгринского района. Проверку произошедшего инициировала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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