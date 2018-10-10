Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Пожар произошел в учебном корпусе академии ФСИН в Рязани на площади 100 квадратных метров.

Как сообщается на сайте областного ГУ МЧС, горел лекционный зал юридического факультета академии на шестом этаже.

В данный момент возгорание ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.

На месте пожара работали 23 единицы техники, а также 57 человек личного состава.

Возгорание ранее ликвидировали в ритуальном магазине в Старой Купавне.

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