Российский Су-24 разбился в Сирии, экипаж погиб

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Российский самолет Су-24 потерпел крушение при взлете в Сирии. Экипаж воздушного судна не успел катапультироваться и погиб.

Отмечается, что при совершении разгона на взлет самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полос на аэродроме Хмеймим и разрушился, передает "Интерфакс".

В Минобороны отметили, что разрушений на земле в результате происшествия не наблюдается. Авария могла произойти из-за технической неисправности.

Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские летчики уничтожили в Сирии экономическую инфраструктуру террористов запрещенной в РФ группировки ИГ. По его словам, у террористов больше нет в Сирии источников финансирования.

Кроме того, 7 октября стало известно, что ВКС РФ удалось уничтожить влиятельных полевых командиров запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство". При этом, официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон усомнился в успехах России, Сирии и Ирана в борьбе с боевиками.

Ранее Минобороны России заявило, что террористы контролируют в Сирии менее десяти процентов территории. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что к 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под контролем боевиков.