Российский Су-24 разбился в Сирии, экипаж погиб

10 октября 2017, 10:51
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Российский самолет Су-24 потерпел крушение при взлете в Сирии. Экипаж воздушного судна не успел катапультироваться и погиб.
Отмечается, что при совершении разгона на взлет самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полос на аэродроме Хмеймим и разрушился, передает "Интерфакс".
В Минобороны отметили, что разрушений на земле в результате происшествия не наблюдается. Авария могла произойти из-за технической неисправности.
Ранее официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что российские летчики уничтожили в Сирии экономическую инфраструктуру террористов запрещенной в РФ группировки ИГ. По его словам, у террористов больше нет в Сирии источников финансирования.
Кроме того, 7 октября стало известно, что ВКС РФ удалось уничтожить влиятельных полевых командиров запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство". При этом, официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон усомнился в успехах России, Сирии и Ирана в борьбе с боевиками.
Ранее Минобороны России заявило, что террористы контролируют в Сирии менее десяти процентов территории. Официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что к 30 сентября 2015 года около 90 процентов территории Сирии находились под контролем боевиков.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: