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Взрыв прогремел 9 сентября в карьере на юге Ганы, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщает местное издание Citi Newsroom со ссылкой на региональные власти.

По информации СМИ, взрыв случился из-за аммиачной селитры в районе Шама. На момент происшествия там находились 22 человека. Среди четырех погибших были трое граждан Ганы и один иностранец, поделились представители Национальной организации по управлению стихийными бедствиями (NADMO).

В материале издания указали, что в результате травмы получили еще пять человек, их госпитализировали. 10 человек не пострадали, остальные числятся пропавшими.

"Мы пытаемся использовать экскаватор, чтобы выяснить, сколько из пропавших оказались под завалами", – заявил начальник районного управления Шама Эммануал Ньян.

Ранее сообщалось, что в трех городах Нидерландов произошли взрывы. В результате этого пострадавших не выявили. Взрывы нанесли урон обувному магазину в городе Влардинген, в нем выбило окно и повредило дверь. Также повреждения получили два дома в Амстердаме.

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