Туристы напали на инспектора природного парка на Камчатке

Фото: телеграм-канал "Вулканы Камчатки"

На инспектора природного парка на Камчатке было совершено нападение – пьяные туристы проехали на внедорожнике в зону особой охраны. Об этом сообщается в телеграм-канале природного парка "Вулканы Камчатки".



Участковый инспектор парка "Налычево" Яна Анищенкова попыталась помешать этому, после чего один из мужчин насильно хотел убрать ее с проезда.

"Они проехали в сторону вулкана Корякского по неустановленному маршруту. Нарушали почвенный покров, топтали растительность. Я попыталась вернуть их на парковку, но они поехали дальше. Документы для удостоверения личности предоставлять отказались", – заявила Анищенкова.

На видеозаписи, снятых очевидцами, видно, как пассажир автомобиля-нарушителя, пытается насильно убрать инспектора со своего пути. Также мужчина двигал установленное леерное ограждение.

На территорию были вызваны правоохранители, уточнили в парке Вулканы Камчатки.

Ранее сообщалось, что четверо злоумышленников убили российского туриста во время драки в Стамбуле. По данным СМИ, мужчины ударили гражданина РФ ножом в сердце. Он оказал им сопротивление в тот момент, когда напавшие попытались забрать у него телефон.