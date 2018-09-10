Уголовное дело возбуждено после нападения на Курском вокзале

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Уголовное дело о покушении на убийство возбудили после инцидента на Курском вокзале, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

В ночь с 9 на 10 сентября 55-летний ранее судимый мужчина несколько раз ударил ножом женщину и мужчину в зале ожидания вокзала. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Нападавшего направили на медицинское освидетельствование. Как заявили в МВД, мужчина находится в неадекватном состоянии.

В РЖД пообещали провести внутреннее расследование и проверить работу систем безопасности на вокзале.