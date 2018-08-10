Движение электричек и аэроэкспрессов приостановили на участке Москва − Бескудниково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Движение электричек и поездов "Аэроэкспресс" пришлось временно приостановить на участке Москва − Бескудниково Савеловского направления МЖД. Причиной сбоя стало повреждение провода контактной сети, сообщили в пресс-службе дороги.

Как уточнили представители МЖД, чтобы предотвратить наезд, в 06:27 на перегоне Москва − Бутырская Савеловского направления остановили электричку. В результате был поврежден провод контактной сети. Бригады энергетиков уже отправились на место ЧП для проведения восстановительных работ, добавили в пресс-службе.

Как отметили в пресс-службе дороги, в настоящее время специалисты прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить движение.