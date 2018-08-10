У прилетевшего из Вьетнама мужчины Россельхознадзор изъял зараженную фасоль

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В аэропорту Шереметьево сотрудники Россельхознадзора по Москве и Московской области пресекли попытку ввоза сушеной фасоли, зараженной карантинным насекомым, сообщает Агентство "Москва".

В ходе досмотра ручной клади пассажира, прибывшего из Вьетнама, была выявлена и изъята подкарантинная продукция, в частности, фасоль сушеная с признаками заражения.

Наличие четырехпятнистой зерновки в жизнеспособном состоянии было подтверждено экспертизой, проведенной во Всероссийском центре карантина растений.

Насекомое считается злостным вредителем бобовых культур. На территории России пока не присутствует.

Сообщается, что зараженная продукция уничтожена в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ.