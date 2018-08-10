Площадь пожара в жилом доме на западе Москвы составляет 400 кв метров

10 августа, 02:30
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
По данным столичного главка МЧС РФ, площадь пожара в жилом доме на 3-й Хорошевской улице увеличилась до 400 квадратных метров. Возгорание началось в квартире на последнем этаже и перекинулось на кровлю. Пожару присвоен второй номер сложности, передает ТАСС.
Из дома были эвакуированы 60 человек, для их временного размещения выехали автобусы. На место ЧП выехал начальник столичного главка МЧС РФ Илья Денисов, а также психологи ведомства.
К месту возгорания направлены 107 человек личного состава и 28 единиц техники.
Ранее сообщалось, что при пожаре в 5-этажном жилом доме на 3-й Хорошевской улице погибли два человека.
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