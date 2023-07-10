Шесть человек погибли в результате нападения неизвестного с ножом на детсад в Китае

Фото: ТАСС/Роман Баландин

В южной китайской провинции Гуандун неизвестный напал на детский сад, что привело к гибели шести человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел общественной безопасности уезда Кайцзян.

До этого сотрудники местной полиции сообщали, что в понедельник, 10 июля, в 07:40 (02:40 по московскому времени. – Прим. ред.) в уезде Ляньцзян в провинции Гуандун 25-летний мужчина по фамилии У напал на граждан, нанеся вред их здоровью. Это привело к смерти учителя дошкольного заведения, двоих родителей и троих детей.

По словам очевидцев произошедшего, мужчина, вооруженный ножом, совершил нападение на детский сад. У входа в заведение злоумышленник ранил одного ребенка и двух взрослых.

Ранее сообщалось, что злоумышленник с ножом напал на посетителей торгового центра в Гонконге, в результате чего погибла одна женщина, еще одна получила травмы. Инцидент произошел на третьем этаже торгового центра Plaza Hollywood.

Отмечалось, что одна из пострадавших получила не менее 20 ножевых ранений. Обеих девушек госпитализировали, однако одна из них скончалась от полученных травм в больнице. Позже полиция задержала подозреваемого. У злоумышленника изъяли нож с лезвием длиной около 15 сантиметров.



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