Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Кировской области

Легкомоторный самолет авиакомпании "Вятка-авиа" совершил жесткую посадку в Кировской области. Два человека пострадали, передает РИА Новости.

Инцидент произошел на аэродроме малой авиации "Кучаны" в Кирово-Чепецком районе. Воздушное судно Zlin 42 проводило учебно-тренировочный полет. При жесткой посадке пострадали пилот и пассажир, их госпитализировали. После падения самолета возгорания не последовало.

Как сообщает СК РФ в микроблоге в Twitter, пилот и пассажир находятся в удовлетворительном состоянии. Самолет получил повреждения, на месте случившегося работают следователи и криминалисты.