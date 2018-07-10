Задержан подозреваемый в избиении мужчины в центре Москвы

В столице задержали подозреваемого в избиении 30-летнего мужчины в центре города. В ближайшее время ему предъявят официальное обвинение, передает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел днем 9 июля в районе метро "Маяковская". Посетителя кафе на 1-й Тверской-Ямской забили мужчину на глазах у жены и прохожих. По предварительным данным, он хотел разнять драку.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как за считанные секунды после многочисленных ударов мужчина падает на асфальт. Однако это участников драки не остановило, и они продолжили избивать друг друга.

Очевидцы рассказали, что молодые люди сцепились еще в кафе, а затем продолжили выяснять отношения на улице. Что стало причиной смерти мужчины, еще предстоит определить – врачи готовят медицинское заключение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.