В МО Турции подтвердили гибель пяти человек в результате взрыва на заводе в Анкаре

Фото: телеграм-канал "Readовка"

Пять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству ракет в Анкаре. Об этом сообщило Минобороны Турции.

"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 наших рабочих", – цитирует ведомство РИА Новости.

Согласно заявлению, было организовано судебное и административное расследование.

Утром 10 июня турецкий телеканал Haberturk сообщил взрыве на заводе. По его данным, после ЧП зафиксировали погибших. СМИ отметили, что после взрыва случился пожар. Уточнялось, что под завалами находится не менее пяти человек.

Ранее многоуровневая парковка обрушилась в одном из зданий в центре Нью-Йорка. Сообщалось, что пострадали как минимум пять человек, при этом спасательные службы города не исключили, что под завалами могут быть еще люди.

Взрыв произошел в многоэтажном доме в Германии