Взрыв произошел на заводе по производству ракет в Анкаре – СМИ

Фото: телеграм-канал "Readовка"

Взрыв произошел на заводе по производству ракет в Анкаре. На место ЧП выехали врачи и пожарные, передает телеканал Haberturk.

"В районе Эльмадаг Анкары, согласно полученной информации, произошел взрыв на заводе ракет и взрывчатых материалов", – говорится в сообщении.

После ЧП зафиксировали погибших, передает İhlas Haber Ajansı. По данным СМИ, после взрыва произошел пожар. Под завалами находится не менее пяти человек. Спасатели приступили к работе по их вызволению.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в одном из центральных районов Милана. Там воспламенились несколько автомобилей. В прессе писали, что взрыв повредил 6 квартир, 10 машин и 5 мотоциклов. Прокуратура Милана организовала расследование.

Несколько автомобилей сгорели после взрыва в Милане