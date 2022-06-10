Два человека упали в бак с расплавленным шоколадом на фабрике Mars в США – СМИ

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Два человека упали в бак для плавки шоколада на кондитерской фабрике компании Mars в Пенсильвании. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает CNN.

Помощник руководителя отделения службы 911 по округу Ланкастер сообщил телеканалу, что оба пострадавших были спасены. Их госпитализировали. Одно из них доставили в больницу на вертолете.

Другой представитель экстренной службы рассказал, что для спасения людей пришлось проделать в боковой части бака отверстие.

Отмечается, что пока не выяснено, при каких обстоятельствах пострадавшие упали в емкость для плавки шоколада.

Ранее сообщалось, что на территории кондитерской фабрики "Рот Фронт" в центре Москвы было обнаружено тело мужчины. Позже выяснилось, что умершим оказался 64-летний житель столицы, работавший на данном предприятии грузчиком.