Молодой человек погиб после падения в макулатурный шредер

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В ТиНАО погиб рабочий из-за нарушения правил эксплуатации, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент с 18-летним парнем произошел 9 июня в поселке Знамя Октября. На предприятии по переработке макулатуры, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, молодой человек во время работ упал внутрь макулатурного шредера.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Предварительно, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации шредера.