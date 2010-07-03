Кадыров отреагировал на инцидент с американским дипломатом и миной

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на инцидент с задержанием в аэропорту Шереметьево американского дипломата, который вез в багаже мину.

По мнению Кадырова, таким образом он "пытался прощупать систему безопасности" воздушной гавани. "Вот тебе бабушка и Юрьев день!" − написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что дипломат "никогда не совершит подобную провокацию без высочайшего поручения".

Кадыров также заверил, что вопрос о целях провокации не останется без ответа.

Ранее служба безопасности аэропорта Шереметьево обнаружила мину без взрывчатых веществ в багаже американского дипломата. Тот собирался лететь в Лондон после командировки в Москве. МИД РФ охарактеризовал этот случай как попытку устроить провокацию на транспорте.

Комментируя случившееся, в Госдепе США заявили, что инцидент исчерпан. Как уточнили в американском ведомстве, дипломату позволили покинуть РФ, а мину изъяли. По заверениям Госдепа, угрозы пассажирам не было.