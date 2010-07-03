Госдеп рассказал о принесшем мину в аэропорт Шереметьево дипломате

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Ситуация с обнаружением мины у пришедшего в аэропорт Шереметьево сотрудника посольства США была исчерпана. Такой комментарий дали в американском Госдепартаменте, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что дипломату позволили покинуть Россию после инцидента, а мину изъяли из его багажа. "Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", – добавил представитель Госдепа.

Ранее служба безопасности воздушной гавани обнаружила снаряд в багаже американского дипломата, который планировал вылететь в Лондон после командировки в Москву. Взрывчатых веществ в снаряде не нашли, но на его корпусе остались следы.

Российский МИД назвал случившееся попыткой устроить провокацию на транспорте. Сотрудники ведомства предположили, что США "стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России... изнутри".