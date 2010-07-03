Четверых мужчин ранили в ходе драки со стрельбой в Москве

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Один человек ранил четверых в ходе драки со стрельбой на юго-востоке Москвы, передает РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 8 марта. Четверых госпитализировали, у одного из них огнестрельное ранение, у остальных ножевые. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что драка случилась по адресу: улица Белореченская, дом 6. Уточнялось, что мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот.