Драка с применением оружия произошла в Москве

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Драка произошла в ночь на 9 марта на Белореченской улице в Москве, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент случился по адресу: улица Белореченская, дом 6. Ее участники применяли друг против друга ножи и травматическое оружие. Полиция выясняет причины конфликта и точное число его участников.

В полиции уточнили, что мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Всех их госпитализировали.

Появилась также информация о стрельбе в кафе в Домодедове. В деревне Шебанцево пострадали три человека. Личность стрелявшего мужчины установлена.