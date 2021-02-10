Дептранс назвал причину наезда автомобиля на пешеходов на улице Советской Армии

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В столичном департаменте транспорта назвали причину наезда автомобиля на пешеходов на улице Советской Армии.

Как уточнили в ведомстве, в ДТП виноват водитель, который не справился с управлением транспортным средством и выехал на тротуар.

Там также добавили, что аварию разобрали, движение осуществляется без затруднений.

В департаменте транспорта призывают водителей быть более внимательными за рулем и тормозить заранее.

Ранее сообщалось, что водитель совершил наезд на пешеходов на тротуаре в районе дома 7 на улице Советской Армии. Один из пострадавших госпитализирован с закрытой травмой живота, а второго доставили в больницу с переломом шейки бедра, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой живота.