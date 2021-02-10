Пожар произошел в жилом доме на Хабаровской улице

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Пожар произошел в одной из квартир в девятиэтажном жилом доме в Гольянове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Как уточняется, возгорание произошло по адресу улица Хабаровская, дом 23, корпус 3.

"Происходило возгорание в одной из квартир на 8-м этаже личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 14:59 пожар ликвидирован. В горящей квартире пострадали 2 человека, один из них, к сожалению, погиб", – говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что с помощью самоспасателей "Фенист" удалось спасти двух человек с 9-го этажа.

Ранее пожар произошел на складе в районе Южное Бутово. Как сообщили в МЧС по Москве, огонь распространился в здании на улице Синельниковской, доме 1А. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.