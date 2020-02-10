СК просит отправить в психбольницу подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Фото: скриншот видео СК РФ

Следственный комитет попросил суд отправить в психбольницу мужчину, подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре. Об этом сообщается на официальном сайте управления.

"В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", – сообщили в СК РФ.

Трагедия произошла в конце октября 2019 года. По версии следствия, 36-летний житель города Нарьян-Мара подошел к центральному входу детского сада и позвонил в домофон. Охранник открыл мужчине дверь, не установив предварительно его личность и цель визита. Неизвестный затем прошел напрямую в группу и нанес смертельные ножевые ранения 6-летнему ребенку.

Уточняется, что мужчина "нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа".

По словам знакомых подозреваемого в убийстве ребенка, мужчина часто употреблял алкоголь, но при этом не проявлял агрессии. Некоторые охарактеризовали его как человека, за которым не замечалось никаких странностей. При этом, со слов знакомого, мужчина предпринимал неудачную попытку суицида.