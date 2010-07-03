Жириновский потребовал "перетрясти" все ЧОПы после трагедии в Нарьян-Маре

13:51
Фото: телеграм-канал "Hue"
В России необходимо проверить все частные охранные предприятия после нападения на детский сад в Нарьян-Маре. Такое мнение высказал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, охранники не выполняют свою работу достаточно эффективно, но при этом получают хорошие деньги. "Все эти ЧОПы нужно перетрясти. Это бездельники туда собираются. Получают деньги от 30 до 100 тысяч рублей, ничего не делают – сидят и все", – цитирует его РИА Новости.
Напомним, 31 октября пьяный мужчина подошел ко входу в детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник открыл ему входную дверь и позволил пройти в помещение, поскольку принял его за родителя одного из воспитанников. Злоумышленник поднялся на второй этаж и смертельно ранил ножом 6-летнего мальчика. Мужчину задержали на месте преступления. В ходе допроса он признал свою вину и раскаялся в содеянном, свои действия обвиняемый объяснил голосами в голове.
Сотруднику частного охранного предприятия, который пропустил убийцу в детский сад, предъявили обвинение. Охранник частично признал свою вину. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Расследование дела об убийстве ребенка под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В Ненецкий автономный округ отправились криминалисты и психологи центрального аппарата ведомства.
Ранее Следственный комитет РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу опубликовал кадры нападения на детский сад в Нарьян-Маре.
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