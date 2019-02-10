Движение на 64-м километре МКАД восстановили после аварии

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Движение на 64-м километре МКАД восстановлено после утреннего ДТП, передает телеканал Москва 24.

Там столкнулись машины коммунальных служб и ВАЗ. Внутренняя сторона МКАД была почти парализована перед поворотом на проспект Маршала Жукова.

Из-за аварии движение по трем из пяти полос автодороги перекрывали. По информации МЧС, сообщения о разливе топлива не подтвердились.