ДТП с участием трех автомобилей произошло на западе Москвы

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В районе Фили-Давыдково на западе Москвы произошла авария с участием трех автомобилей, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе управления ГИБДД РФ по Москве, автомашины столкнулись в районе дома №48 по Кутузовскому проспекту. В результате ДТП пострадали четыре человека.

В настоящее время на месте аварии работают специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось об аварии на севере Москвы, в которой погиб один человек. На Большой Академической улице машина врезалась в столб.