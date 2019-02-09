Водитель погиб в аварии на севере Москвы

Один человек погиб в аварии на севере Москвы

Авария произошла на севере столицы, один человек скончался, передает телеканал Москва 24.

Автомобиль влетел в столб на Большой Академической улице, после чего водителя выбросило из салона. На месте работают экстренные службы.

Прибывшие спасатели устранили задымление. В обстоятельствах ДТП разбирается ГИБДД.