Ребенка госпитализировали вертолетом после ДТП на востоке Москвы

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Две машины столкнулись на востоке столицы. Пострадавшего ребенка госпитализировали санитарным вертолетом после аварии.

Вертолет Московского авиационного центра вылетел на улицу Юности. Известно, что ребенок в результате ДТП получил травмы, его доставят в специализированное детское учреждение столицы. На борту его сопровождает медицинская бригада, сообщает Агентство "Москва". В пресс-службе городского управления ГИБДД подтвердили факт аварии с двумя автомобилями в районе Вешняки, после которой пострадал ребенок.

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