Мужчина случайно ранил себя в стрелковом клубе на западе Москвы

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Мужчина получил ранение в стрелковом клубе в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщает пресс-служба московского главка МВД России.

По данным полиции, инцидент произошел в 22:04 в стрелковом клубе на Кутузовском проспекте. "Мужчина причинил себе ранение из огнестрельного оружия", − рассказали в МВД Агентству "Москва". На место происшествия вскоре прибыли медики, которые увезли пострадавшего в больницу.

Как подчеркнули в МВД, полицейские начали проверку всех обстоятельств случившегося.