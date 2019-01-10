В ЦОДД посоветовали водителям воздержаться от поездок на северо-запад Москвы

В ЦОДД посоветовали москвичам не ездить на северо-запад столицы на личных автомобилях из-за аварии в Тушинском тоннеле.
"Настоятельно рекомендуем не ехать на своих автомобилях на северо-запад Москвы", – сообщили порталу Москва 24 в пресс-службе ведомства.
В ЦОДД добавили, что в настоящее время сильно затруднено движение по МКАД. В пресс-службе ведомства также напомнил автомобилистам, что Волоколамское шоссе сейчас перекрыто.
Ранее пассажирам городского наземного транспорта рекомендовали искать маршруты объезда перекрытого участка Волоколамского шоссе.
"В район Митино: от станции метро "Тушинская" – автобусы №2, 210, 266, 400т, 614, 930; от станции метро "Сходненская" – автобусы №267, 400к; от станции метро "Речной вокзал" – автобус №451. В район Тушино: от станции метро "Сокол" – трамвай №6; от станции метро "Сходненская" – трамвай №6, троллейбус №70к, автобусы №43, 96, 212, 267, 400к", – отмечается в сообщении Московского транспорта.
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что движение на Волоколамском шоссе планируют восстановить уже в пятницу. "В тоннеле примерно набрано около 300 тысяч кубометров воды", – сказал Петр Бирюков.
Тоннель в московском районе Тушино затопило утром 10 января после провала грунта. В момент происшествия в тоннеле не было машин. Площадь провала, по предварительным данным, составляет 50 квадратных метров.
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