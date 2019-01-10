Спасатели опровергли информацию об обрушении здания на улице Петра Алексеева

В МЧС опровергли информацию об обрушении на улице Петра Алексеева в столице, передает телеканал Москва 24.

Ранее об обрушении сообщили очевидцы. По их данным, под завалами находится один человек.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МЧС, в ведомство поступила заявка об обрушении в доме 12 по улице Петра Алексеева, но информация не подтвердилась: по указанному адресу произошло падение человека с высоты на стройплощадке.

В МЧС уточнили, что человек выжил, медики оказывают ему помощь.