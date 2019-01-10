Тело женщины пролежало в квартире в центре Москвы все новогодние праздники

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Утром 8 января в квартире на Семеновской набережной было обнаружено тело женщины 1967 года рождения, передает Агентство "Москва", ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следов насильственной смерти на теле нет. На момент обнаружения женщина была мертва около 10 дней.

По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства смерти.