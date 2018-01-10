Число жертв оползней и наводнений в Калифорнии достигло 15

10 января, 18:39
Фото: AP/Marcio Jose Sanchez
По меньшей мере 15 человек стали жертвами оползней и наводнений на юге штата Калифорния.
Число погибших может увеличиться в ближайшее время, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на местные власти. Ранее появилась информация о 13 жертвах, несколько человек считались пропавшими без вести.
С понедельника в южной Калифорнии идут ливни. В нескольких районах штата объявили эвакуацию, однако не все жители покинули свои дома.
Уточняется, что больше всего пострадали округа Лос-Анджелес и Санта-Барбара, где находятся дома многих американских знаменитостей. Из-за стихии затоплены оказались некоторые автомобильные дороги, разрушены жилые дома, повалены деревья.
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