Супруга Аршавина никогда не работала в ФСБ – ведомство

10 января, 12:53
Фото: ТАСС/Виталий Невар
В Центре общественных связей ФСБ заявили, что жена футболиста Андрея Аршавина Алиса никогда не работала в спецслужбе передает "Интерфакс".
Такое заявление последовало после инцидента, произошедшего 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва – Алматы, когда Аршавина с детьми и няней сняли с рейса за неподчинение требованиям экипажа. Пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.
"Она не работает и никогда не работала в ФСБ России", – сообщил представитель ведомства.
В разьяснении пресс-службы "Аэрофлота" сообщалось, что Аршавина попыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что билет у нее был в "эконом".
Затем пассажирка отказалась пристегиваться при подготовке самолета ко взлету. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение.
Представители авиакомпании подчеркнули, что пассажирка не раз получала предупреждения экипажа о недопустимости подобных действий.
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