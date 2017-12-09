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Происшествия

9 декабря, 13:14

Тело женщины с огнестрельными ранениями обнаружили на северо-востоке Москвы

происшествия

Фото: deposiphotos/blinow61

В подъезде жилого дома в районе Отрадное обнаружили труп женщины с огнестрельным ранением области груди, сообщает Агентство "Москва".

В полицию поступило сообщение о трупе в доме 3 корпус 1 на улице Санникова. Прибывшие на место правоохранители нашли женщину 1987 года рождения, смерть которой наступила около 2–3 часов назад.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств преступления и лица, причастного к его совершению.

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