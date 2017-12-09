Церковь на юге Москвы проверяют после звонка о бомбе

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Храм Иоанна Предтечи на юге Москвы проверяют после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости.

Церковь расположена на проспекте Андропова. На место выехали специалисты.

Ранее сообщалось, что в полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя.



Таким образом, волна телефонного терроризма затронула и столичные храмы. В частности, 27 ноября полиция получила анонимный звонок о "минировании" храма Сретения Владимирской иконы Божией Матери на Лубянке, поблизости от того места, где в тот день проходила научная конференция под председательством патриарха Кирилла. Тогда сообщение об угрозе взрыва также не подтвердилось.